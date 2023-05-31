Об этом говорится в обзоре министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки по состоянию на 31 мая. Несмотря на массированные обстрелы, которые осуществляет Россия чуть ли не каждую ночь, успеха стране-агрессору не удается достичь.

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С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям,

– заявили британские аналитики.

Они констатировали, что в течение мая 2023 года Россия совершила 20 ночных атак дронами и крылатыми ракетами в глубине территории Украины, но так и не добилась значительных успехов в своих целях.

Цели России:

нейтрализовать улучшенную ПВО Украины;

и уничтожить силы, подготовленные для контратаки.

Более того, Россия на местах передислоцировала свои войска для реагирования на партизанские атаки на Западе России.

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В британской разведке считают, что российское командование пытается сформировать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, может начаться украинское контрнаступление. Но этому мешает перебрасывание резервов на линию фронта в Бахмуте, где нужно восполнять пробелы.