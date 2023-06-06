Так званий "голова" окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо зробив цинічне звернення щодо ситуації у Новій Каховці. Він спробував приховати наслідки підриву Каховської ГЕС, який вчинила Росія, передає 24 Канал.

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Що зробив Сальдо

Соцмережами ширяться 2 відео. На першому відеозапису Сальдо невдало став у кадрі, через що його слова лунали особливо цинічно та кумедно. Поки гауляйтер брехав про те, що Нова Каховка нібито не затоплена, за його спиною було видно, як високо піднялася вода.

Сальдо нахабно бреше на фоні затопленого міста: відео

Вочевидь окупанти та колаборанти зрозуміли згодом, що фейк у них вийшов непереконливим. Тому, ймовірно, було прийнято рішення перезняти звернення. Про це свідчить поява в інтернеті нового відео, де Сальдо стоїть під іншим ракурсом.

На другому відеозаписі гауляйтер закриває спиною вид на затоплене місто. Ракурс підібраний таким чином, щоб через частково зашторене вікно було видно тільки розташовану навпроти будівлю. Також загарбники, ймовірно, щось зробити з освітленням у відеоредакторі, оскільки сусідня будівля почала за кольором зливатися з небом та колоною. Однак це їх не врятувало, оскільки затоплену площу все одно можна побачити через дзеркальне відображення на склі.

Сальдо бреше про ситуацію у місті з другої спроби: відео

Що саме сказав зрадник

Сальдо удав, ніби у Новій Каховці, Херсоні, Голій Пристані та Олешках нічого такого не сталося. За його словами, люди у цих містах спокійно ходять вулицями, а заправки та магазини працюють. Він це буцімто "щойно" бачив на власні очі, коли "проїжджав" повз.

Під час другої спроби зробити вкид Сальдо "проїхав" не тільки через Нову Каховку, але й через інші міста, що розташовані на лівому березі Дніпра. Там, за його словами, більшість людей нібито перебуває у спокійному стані та працює.

Взагалі не відчувається така велика присутність води,

– додав зрадник України.

До слова, згодом у соцмережах з'явилося ще одне відео з будівлі, у якій Сальдо фільмував свій невдалий перформанс. Його окупанти зробили на даху або балконі. Ці кадри повністю суперечать словам колаборанта про відсутність води.

Затоплена Нова Каховка: відео

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: що відомо