Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Україна повинна кричати на весь світ про підрив Каховської ГЕС, щоб усі зрозуміли, що досить потурати країні-агресорці.

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"Занепокоєння" тут мало

Лісний переконаний, що застосування тактичної ядерної зброї – лише питання часу. Тому світ не повинен "проковтнути" терористичні дії Росії. Захід має запровадити найжорсткіші санкції.

Питання застосування тактичної ядерної зброї – це питання часу. Раніше це була примарна загроза. Якщо зараз світ "проковтне" це, то розв'яже руки Путіну. Тут мало просто занепокоєння. Потрібні чіткі та жорсткі санкції щодо Росії,

– наголосив він.

Політолог підкреслив, що Захід повинен дозволити Україні застосовувати іноземну зброю по території Росії. Країна-окупантка вже порушила усі норми міжнародного права та конвенції.

"Один на рингу б'ється молотком, а інший боксер повинен користуватися правилами та не може бити у відповідь. Так не буває. Я вважаю, що зараз нам потрібно на Радбезі ООН чітко висловитись, щоб нас почули. Це велика трагедія, екологічна проблема на десятки років", – додав Лісний.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт на Каховській ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть, а Росія цим воєнним злочином "підірвала бомбу масового екологічного ураження".

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