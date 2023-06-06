Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Україна повинна кричати на весь світ про підрив Каховської ГЕС, щоб усі зрозуміли, що досить потурати країні-агресорці.
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"Занепокоєння" тут мало
Лісний переконаний, що застосування тактичної ядерної зброї – лише питання часу. Тому світ не повинен "проковтнути" терористичні дії Росії. Захід має запровадити найжорсткіші санкції.
Питання застосування тактичної ядерної зброї – це питання часу. Раніше це була примарна загроза. Якщо зараз світ "проковтне" це, то розв'яже руки Путіну. Тут мало просто занепокоєння. Потрібні чіткі та жорсткі санкції щодо Росії,
– наголосив він.
Політолог підкреслив, що Захід повинен дозволити Україні застосовувати іноземну зброю по території Росії. Країна-окупантка вже порушила усі норми міжнародного права та конвенції.
"Один на рингу б'ється молотком, а інший боксер повинен користуватися правилами та не може бити у відповідь. Так не буває. Я вважаю, що зараз нам потрібно на Радбезі ООН чітко висловитись, щоб нас почули. Це велика трагедія, екологічна проблема на десятки років", – додав Лісний.
Підрив Каховської ГЕС: головне
- ОК "Південь" повідомило, що російські військові підірвали Каховську ГЕС зранку 6 червня. Натомість в української розвідки є інформація, що вибух на гідроелектростанції стався о 02:30 ночі.
- Через терористичні дії Росії піднявся рівень води. Вода почала змивати не лише місцеву інфраструктуру, а й мінні поля. Снаряди можуть почати вибухати в неочікуваних місцях.
- У Херсонській області почалася евакуація населення через затоплення. На жаль, вода вже затопила зоопарк "Казкова Діброва" у Новій Каховці. На його території перебувало 300 тварин.