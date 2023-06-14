Глобальна продовольча безпека під загрозою

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс нагадав: частина України, яка постраждала від катастрофи, відігравала значну роль в забезпеченні їжею не лише для самої країни, а й світу. І вже зараз, фактично одразу після підриву, наявні труднощі з продовольством.

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Мартін Гріффітс Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Вся територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть.

Крім того, зазначив він, значними будуть проблеми й зі збором та посівом наступного врожаю. Що справить "величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку".

Люди лишаться без чистої води

Інша проблема, викликана катастрофою, за словами представника ООН, полягає в тому, що забезпечення чистою питною водою близько 700 тисяч людей залежало від Каховського водосховища. Відсутність же доступу до неї призведе до поширення хвороб.

Найбільш вразливими в цій ситуації є діти,

– констатував Гріффітс.

Чи буде в Україні критичний дефіцит продуктів

Зі свого боку, заступник міністра аграрної політики Віталій Головня раніше запевнив: підрив росіянами Каховської ГЕС не викличе у 2023 році критичного дефіциту продуктів харчування. Адже через "прильоти" та бойові дії "фермери і так небагато там вирощували".

При цьому він зазначив: у 2022 році Україна вже втратила значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні. Однак інші області перебрали на себе значний обсяг виробництва – особливо овочевого, завдяки чому глобальної нестачі продуктів вдалось уникнути.

Віталій Головня Заступник міністра аграрної політики та продовольства України У загальному плані ми втратимо певний обсяг зернових, але критичного дефіциту продукції в цьому році не відчуємо.

Зверніть увагу! Раніше в Мінагро визнали: підрив росіянами Каховської ГЕС завдав значного удару по сільському господарстві України. Адже понад півмільйона гектарів земель фактично залишись без зрошення.