Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, російський диктатор намагається використати радянську піар-технологію для відбілення своєї репутації.
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Навіщо Путін розігрує "дитячу карту"
Любов російського диктатора до ексцентричної поведінки з дітьми відома віддавна. Подібний інцидент траплявся ще у 2006 році, коли Путін раптово поцілував хлопчика в живіт.
Також відомо, що диктатор любить спостерігати з яхти за випускними вечорами. Десь в цьому ж віці була також і Аліна Кабаєва, коли вона познайомилась з Путіним.
"Поцілунок Путіна у Дагестані не є випадковістю. Мені близьке спостереження Шейтельмана з цього приводу: Міжнародний кримінальний суд відкрив справу на Путіна саме за викрадення дітей з України", – зазначив Тизенгаузен.
Найімовірніше, піар-технологи Путіна просто мавпують радянську пропаганду. Вони намагаються створити образ вождя, який є улюбленцем дітей і аж ніяк не є злочинцем.
"Виглядає, що Путін буде робити більше картинок з дітьми, щоб відбілитися від статусу "викрадача дітей". Можливо, він навіть показово поверне Україні якусь кількість дітей, зазначивши, що це самі діти хотіли виїхати", – припустив політтехнолог.
Як саме Путін наслідує радянську пропаганду
Недолугий російський вождь вже використовував цю радянську технологію у своїй пропаганді. В грудні його пропагандисти зробили репортаж про те, як диктатор зателефонував дівчинці на окупованому Запоріжжі.
"Тема дітей у радянській пропаганді є дуже широкою. Наприклад, в часи 2 світової війни пропагандисти вигадували чимало історій про геройські вчинки дітей. Ці речі дуже міцно засіли в головах старшого покоління: Павлік Морозов, Зоя Космодем’янська і тому подібне", – пояснив Тизенгаузен.
Путін також створює схожі міфи: на початку війни провладні медіа розкручували історію "хлопчика Альоші", який мріє стати танкістом.
Російська пропаганда калькує радянську воєнну міфологію. Ні на що нове режим Путіна не спроможний.
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