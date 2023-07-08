Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, російський диктатор намагається використати радянську піар-технологію для відбілення своєї репутації.

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Навіщо Путін розігрує "дитячу карту"

Любов російського диктатора до ексцентричної поведінки з дітьми відома віддавна. Подібний інцидент траплявся ще у 2006 році, коли Путін раптово поцілував хлопчика в живіт.

Також відомо, що диктатор любить спостерігати з яхти за випускними вечорами. Десь в цьому ж віці була також і Аліна Кабаєва, коли вона познайомилась з Путіним.

"Поцілунок Путіна у Дагестані не є випадковістю. Мені близьке спостереження Шейтельмана з цього приводу: Міжнародний кримінальний суд відкрив справу на Путіна саме за викрадення дітей з України", – зазначив Тизенгаузен.

Найімовірніше, піар-технологи Путіна просто мавпують радянську пропаганду. Вони намагаються створити образ вождя, який є улюбленцем дітей і аж ніяк не є злочинцем.

Зверніть увагу! Історія з цілуванням дагестанської дівчинки отримала своє продовження у пропаганді Кремля. Незабаром після інциденту піарники Путіна зняли ролик про іншу дівчинку, яка плакала, заздрячи, що диктатор поцілував не її. У відповідь на це "великодушний" вождь запросив її до своєї резиденції, щоб поспілкуватися.

"Виглядає, що Путін буде робити більше картинок з дітьми, щоб відбілитися від статусу "викрадача дітей". Можливо, він навіть показово поверне Україні якусь кількість дітей, зазначивши, що це самі діти хотіли виїхати", – припустив політтехнолог.