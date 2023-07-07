Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Британська розвідка також підтвердила, що Росія змушена була підтягнути усі резерви, щоб стримати рух Сил оборони.
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"У Запорізькій області воює 58 армія Росії, яка зазвичай займалась безпекою на Кавказі, – до слова 58 армія свого часу напала на Грузію. У районі Великої Новосілки, що на Донеччині, позиції утримує 5 загальновійськова армія і морська піхота: це формування Росія використовувала для захисту на кордонах із Китаєм", – мовив Олег Жданов.
Навколо Бахмута оборону тримають повітряно-десантні війська, що зазвичай розміщувались на заході Росії та діяли як елітні сили швидкого реагування на випадок загострення у стосунках з НАТО.
Кордони Росії нікому обороняти
Заколот Євгенія Пригожина, якому вдалося пройти 800 кілометрів у бік Москви зі своїми військовими формуваннями без жодного опору лише підтверджує дані британської розвідки.
"Тобто сьогодні на території Росії, як кажуть в Одесі, – "заходь, хто хоче, бери, що хочеш", – підсумував військовий експерт.
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Заколот Пригожина: основне
- Вночі проти 24 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав "марш справедливості" Росією у відповідь на нібито ракетний удар з боку міноборони напередодні. Під час свого короткотривалого заколоту вагнерівці пошкодили дороги, 19 будинків і головне – знищили кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М. Після спроби заколоту з керівника найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина зняли усі звинувачення. Кримінальні справи, порушені 23 червня, закрито.
- Через спробу заколоту Євгенія Пригожина спершу називали зрадником, а під час обшуків знайшли мільярди рублів готівки. Минуло більш ніж тиждень – і ватажку ПВК "Вагнера" почали повертати конфісковане.
- Після заколоту Пригожина серед російських військових росте невдоволення: учасники "повстання" не лише не понесли покарання, а й можуть здобути нагороди.