Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Британська розвідка також підтвердила, що Росія змушена була підтягнути усі резерви, щоб стримати рух Сил оборони.

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"У Запорізькій області воює 58 армія Росії, яка зазвичай займалась безпекою на Кавказі, – до слова 58 армія свого часу напала на Грузію. У районі Великої Новосілки, що на Донеччині, позиції утримує 5 загальновійськова армія і морська піхота: це формування Росія використовувала для захисту на кордонах із Китаєм", – мовив Олег Жданов.

Навколо Бахмута оборону тримають повітряно-десантні війська, що зазвичай розміщувались на заході Росії та діяли як елітні сили швидкого реагування на випадок загострення у стосунках з НАТО.

Кордони Росії нікому обороняти

Заколот Євгенія Пригожина, якому вдалося пройти 800 кілометрів у бік Москви зі своїми військовими формуваннями без жодного опору лише підтверджує дані британської розвідки.

"Тобто сьогодні на території Росії, як кажуть в Одесі, – "заходь, хто хоче, бери, що хочеш", – підсумував військовий експерт.

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Заколот Пригожина: основне