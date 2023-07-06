Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, після заколоту Пригожина усі зрозуміли, що влада Путіна ще послабилась.

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"Путін зник під час заколоту, показав свою боязкість. Усі зрозуміли, що Путіна ніхто не вийшов захищати. Це теж послабило його владу. Звідси його активність останній тиждень 10 днів. Він намагається знову взяти все у свої руки, хоча йому це погано вдається", – сказав він.

Москва висмоктує гроші з регіонів

Жирнов зазначив, що нещодавно Путін або ж його двійник відвідав Дагестан та виділив цьому регіону гроші. Загалом Кремль не знає, що відбувається у віддалених регіонах Росії.

Москва не знає, що відбувається у Хабаровську, Новосибірську, Красноярську та інших містах. Це структурна проблема Росії, тому що нема достатньої децентралізації. Москва висмоктує усі гроші з регіонів, а потім повертає краплю тільки тим губернаторам, які найбільш лояльні до Путіна,

– пояснив ексагент КДБ.

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