Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, после мятежа Пригожина все поняли, что власть Путина еще ослабла.

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"Путин исчез во время мятежа, показал свою трусливость. Все поняли, что Путина никто не вышел защищать. Это тоже ослабило его власть. Отсюда его активность в последнюю неделю 10 дней. Он пытается снова взять все в свои руки, хотя ему это плохо удается" , – сказал он.

Москва высасывает деньги из регионов

Жирнов отметил, что недавно Путин или же его двойник посетил Дагестан и выделил этому региону деньги. В целом, Кремль не знает, что происходит в отдаленных регионах России.

Москва не знает, что происходит в Хабаровске, Новосибирске, Красноярске и других городах. Это структурная проблема России, потому что нет достаточной децентрализации. Москва высасывает все деньги из регионов, а затем возвращает каплю только тем губернаторам, которые наиболее лояльны к Путину,

– объяснил экс-агент КГБ.

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