Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, после мятежа Пригожина все поняли, что власть Путина еще ослабла.
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"Путин исчез во время мятежа, показал свою трусливость. Все поняли, что Путина никто не вышел защищать. Это тоже ослабило его власть. Отсюда его активность в последнюю неделю 10 дней. Он пытается снова взять все в свои руки, хотя ему это плохо удается" , – сказал он.
Москва высасывает деньги из регионов
Жирнов отметил, что недавно Путин или же его двойник посетил Дагестан и выделил этому региону деньги. В целом, Кремль не знает, что происходит в отдаленных регионах России.
Москва не знает, что происходит в Хабаровске, Новосибирске, Красноярске и других городах. Это структурная проблема России, потому что нет достаточной децентрализации. Москва высасывает все деньги из регионов, а затем возвращает каплю только тем губернаторам, которые наиболее лояльны к Путину,
– объяснил экс-агент КГБ.
Жирнов о потерянной власти Путина: смотрите видео
Путин теряет власть: последние новости
- После мятежа Пригожина доверие россиян к Путину сильно снизилось. Поэтому во время визита в Дагестан диктатор решил пообниматься с людьми, которые пришли его встретить, и вернуть доверие людей к путинскому режиму. Нельзя исключать, что это был не Путин, а его двойник.
- Обычно во время встреч в Кремле диктатор сажает гостей на противоположную сторону многометрового стола. В своем кабинете глава Кремля также соблюдает дистанцию с генералами или военкорами.
- Президент США Джо Байден отреагировал на слабое положение Путина. Он подчеркнул, что кратковременный вооруженный мятеж сделал диктатора "совершенно" ослабленным. В издании CNN отметили, что это его самый четкий комментарий относительно предательства со стороны Пригожина и влиянию этого на Путина.
- Экс-начальник ГУР МОУ (2015 – 2016) Валерий Кондратюк рассказал, что после мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина власть в стране-агрессоре хотели передать новому лицу – Дмитрию Патрушеву, сыну Николая Патрушева.