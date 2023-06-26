Об этом 24 Каналу рассказал глава Службы внешней разведки Украины 2020 – 2021, начальник ГУР МОУ 2015 – 2016, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. По его словам, Патрушева-младшего продвигали, несмотря на отсутствие у него особых достижений.

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"Холодный захват власти"

Валерий Кондратюк отметил, что ФСБ постарается не допустить подобных бунтов, а захочет передать власть путем "холодного захвата". То есть на этом этапе ослабить всех кандидатов и передать власть человеку, которого они изберут.

По предварительным инсайдам, таким человеком считался сын Патрушева Дмитрий, которого они продвигали, несмотря на отсутствие у него больших достижений как государственника. Сегодня он занимает позицию министра сельского хозяйства,

– подчеркнул он.

Бывший глава ГУР рассказал, что Дмитрий Патрушев помогает "прикрывать" разные дела, решать коррупционные вопросы, об этом знают все в России. Поэтому для страны-агрессорки это не самый лучший вариант.

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