Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он считает, что Путин – это "подбитый летчик" и объяснил, что же будет происходить в России дальше.

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Это не впервые и не в последний раз. Это последствия российского полномасштабного вторжения в Украину. На наших глазах начинается трансформация России,

– заявил Юсов.

По его словам, попытка мятежа Пригожина ярко показала неготовность российских силовиков и чиновников разных рангов публично защищать режим Путина.

"Если сравнивать события, предшествовавшие мятежу Пригожина, - восстание Российского добровольческого корпуса и представителей "Легиона России", у них оказалась более высокая поддержка среди населения, чем поддержка Путина", - добавил представитель разведки.

Более того, Юсов подчеркнул, что учитывая как легко и быстро дестабилизировалась ситуация во время мятежа Пригожина и какие потери понесли российские силы безопасности и обороны – понятно одно: все, что может быть действенным, находится в Украине, а в России ничего боеспособного не осталось.

Путин – сбитый летчик

После неудачного бунта главы ПИК Вагнера Евгения Пригожина и попытки военного переворота в России напротив диктатора Владимира Путина уже поставили отметку, что это сбитый летчик. С международными преступниками немногие хотят общаться. Речь идет даже о тех странах, где демократические ценности не стоят в первом ряду.

У них просто нет желания серьезно работать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в своей стране.

Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, образ, потерявший имидж, который, да, кровавый убийца, да, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый, и дом карточный,

– объяснил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что бунт Пригожина, безусловно, будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина.

Справка. 23 июня глава ПИК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Правда, уже 24 июня после некоторых "успехов" ("вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже, а также уничтожили 7 бортов российской авиации), он сказал, что наемники возвращаются в лагеря, а сам он как будто поедет в Беларусь.