Про це 24 Каналу розповів голова Служби зовнішньої розвідки України 2020 – 2021, начальник ГУР МОУ 2015 – 2016, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. За його словами, Патрушева-молодшого просували попри відсутність у нього особливих здобутків.

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"Холодне захоплення влади"

Валерій Кондратюк зазначив, що ФСБ намагатиметься не допустити подібних бунтів, а захоче передати владу шляхом "холодного захоплення". Тобто на цьому етапі послабити усіх кандидатів та передати владу людині, яку вони оберуть.

За попередніми інсайдами, такою людиною вважався син Патрушева Дмітрій, якого вони просували попри відсутність у нього великих здобутків як державника. Сьогодні він займає позицію міністра сільського господарства,

– підкреслив він.

Колишній очільник ГУР розповів, що Дмітрій Патрушев допомагає "прикривати" різні справи, розв'язувати корупційні питання, про це знають всі у Росії. Тому для країни-агресорки це не найкращий варіант.

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