Про це розповідає 24 Канал у традиційному випуску "Обережно, Зомбоящик". Російські пропагандисти одночасно почали дорікати своїм "експертам" за надмірно переможницькі настрої.

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Скабєєва хоче, щоб її аудиторію поважали

На ефір знаної пропагандистки Ольги Скабєєвої за звичною прийшов черговий фантаст, який закликав "захопити Лівобережну Україну повністю". На додачу він вирішив відзначився глибоким аналізом західної техніки, заявивши, що бронестійкість "Леопардів" на Запоріжжі значно нижча, ніж у "Тигрів" на Курській дузі.

У відповідь на це Скабєєва продемонструвала непогану обізнаність зі реальною ситуацією на фронті, закликавши оцінювати ситуацію тверезо.

Я закликаю вас з повагою ставитися до нашої багатомільйонної аудиторії. Важливо, щоб після ваших слів у неї не склалося враження, що в ЗСУ існує 5 колона, яка відведе всю західну техніку від лінії фронту, яка до того ж є неякісною. Тому всі наші вороги здадуться, а ми переможемо,

– зауважила пропагандистка.

Росіяни обирають між Львовом і П'ятихатками

Не менш феєричне безглуздя влаштували на телеканалі "Росія 24". Там чергова балакуча голова вирішала поділитись експертною думкою, чому Україна не дійде до Азовського моря.

На зауваження ведучого, що українська армія щодня просувається на кількасот метрів, неврівноважений пропагандист увійшов в кураж, пообіцявши, що вже незабаром ЗСУ відступатимуть, а окупаційні війська "підуть на Львів".

Ви справді вірите, що ми можемо дійти до Львова? Можливо, краще спочатку пройти П'ятихатки?

– заспокоїв його ведучий.

Виглядає на те, що Росія готує своїх громадян до поразки. Але без наших зусиль цього не станеться, тому розслаблятися зарано.

Випуск "Обережно, Зомбоящик" про те, як російська пропаганда починає тверезішати: дивіться відео

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