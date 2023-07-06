Российские пропагандисты заявили о работе ПВО. В ряде телеграмм-пабликов публикуют соответствующие фото и видео, сообщает 24 Канал.

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В Белгороде произошел "хлопок"

По информации росСМИ, 9 дронов самолетного типа попытались атаковать крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области. 6 из них якобы удалось сбить. В районе до сих пор слышна работа ПВО.

По предварительным данным, пострадавших нет. Разрушений также пока не фиксируют.

В Белгороде громко: видео

В 18.43 в Белгороде и Белгородском районе даже объявили о ракетной опасности. Вскоре губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о работе ПВО.

Сбиты несколько воздушных целей на подлете в город. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении. Оперативные и аварийные службы на месте, длится подворовой обход,

– написал Гладков.

В Белгородской области работает ПВО / Фото росСМИ

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В России могут начаться "освобождения": коротко

В последние месяцы на Белгородщине происходят довольно интересные события. Там и раньше часто случались взрывы и пожары, однако на этот раз пикантности добавили бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", взявшиеся за освобождение области.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов недавно рассказал, где еще могут начаться "освобождения" после Белгородской области. По его словам, внутри страны-террориста есть много людей, которые ожидают соответствующего момента.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что в России существует много территорий с отдельными конфликтными линиями, а также множество народов, покоренных россиянами и ожидающих возможности высказать свои права. Юсов считает, что столичный регион страны-агрессора может стать самым неспокойным.