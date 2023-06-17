Как пишут местные телеграмм-каналы, горящие обломки падают на тротуар, передает 24 Канал.

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К месту инцидента прибыли дежурные бригады пожарно-спасательной части 1, 2 и специализированной пожарно-спасательной части. Часть крыши упала. Пожар усиливается. Горящие обломки падают на тротуар. Дальнейшая информация уточняется.

В сети публикуют поразительные кадры пожара в российском Белгороде.

Пожар в Белгороде / Фото с телеграмму "Жесть Белгород"

Заметим, что в последние месяцы на Белгородщине происходят интересные события. Там и раньше часто случались взрывы и пожары, однако на этот раз пикантности добавили Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" принялись за освобождение Белгородской области.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, ответил на вопросы журналистов относительно мест в России, где могут возникнуть "увольнения" после Белгородской области. По его словам, внутри агрессорской страны существует много людей, которые ожидают соответствующего момента.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что в России существует много территорий с отдельными конфликтными линиями, а также множество народов, которые покорены русскими и ожидают возможности высказать свои права. Он считает, что столичный регион России может стать самым неспокойным.