Произошло ЧП в Алексеевском городском округе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уже успел отчитаться по поводу инцидента, передает 24 Канал.

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Пострадавших в Белгородской области нет

По его словам, грузовые вагоны сошли с рельсов вблизи железнодорожной станции. Предварительно обошлось без пострадавших. Губернатор убеждает, что пустые вагоны курсировали на станцию одного из предприятий.

Также он уверяет, что отсутствуют нарушения в движении пригородных поездов. А еще на месте работают оперативные службы. Что касается причины схождения вагонов, то они уточняются.

Грузовые вагоны сошли с колеи / Фото из местных телеграм-каналов

Не исключено, что вагоны решили "освободиться" от путинского режима. В ГУР МО спрогнозировали, какие регионы после Белгородской области продолжат это движение.

Неспокойно будет и в столичном регионе

Представитель ГУР МО Андрей Юсов ответил на вопросы журналистов, где в России будет происходить "освобождение" после Белгородщины. По его словам, внутри страны-агрессора многие ожидают удобного случая.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что у России есть множество территорий, на которых существуют отдельные конфликтные линии. А еще есть множество народов, покоренных россиянами, ожидающих, когда можно будет заявить о своих правах.

Где тонко, там и рвется. Мы увидим на разных участках. И это не обязательно может быть… Кто первый – увидим, но это как межрелигиозные, межнациональные вопросы,

– подчеркнул он.

По его словам, неспокойно может оказаться в столичном регионе России. Андрей Юсов добавил, что для Путина он все еще остается неопределенным. Связано это с тем, что там большое количество людей выжидает удобного случая. Речь идет о тех, которые "могли бы и хотели выйти на протест".

По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, сейчас Путин практически ничего не контролирует.

"Мы пока говорим о не очень значительных событиях в Белгородской области, но они могут повлечь за собой кардинальный пересмотр границ. Для меня совершенно очевидно, что после этой войны Россия в нынешних границах не сохранится", – сказал Яковенко.

Он предполагает, что после окончания войны Россия лишится не только Белгородской области. У врага не будет еще и Брянской, Курской, Ростовской. Кроме того, пребывание в составе страны-агрессора Северного Кавказа будет под большим вопросом.