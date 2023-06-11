Сталася надзвичайна пригода в Олексіївському міському окрузі Бєлгородської області. Губернатор В'ячеслав Гладков уже встиг відзвітуватися щодо інциденту, передає 24 Канал.

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Постраждалих на Бєлгородщині немає

За його словами, вантажні вагони зійшли з рейок поблизу залізничної станції. Попередньо, минулося без постраждалих. Губернатор переконує, що порожні вагони курсували до станції одного з підприємств.

Також він запевняє, що відсутні порушення у русі приміських поїздів. А ще на місці працюють оперативні служби. Що стосується причини сходження вагонів, то вони уточнюються.

Вантажні вагони зійшли з колії / Фото з місцевих телеграм-каналів

Не виключено, що вагони вирішили "звільнитися" від путінського режиму. У ГУР МО спрогнозували, які регіони після Бєлгородської області продовжать цей рух.

Неспокійно буде й у столичному регіоні

Представник ГУР МО Андрій Юсов відповів на питання журналістів, де у Росії відбуватиметься "звільнення" після Бєлгородщини. За його словами, всередині країни-агресорки багато людей очікують на слушну нагоду.

Представник української розвідки підкреслив, що у Росії є безліч територій, у яких існують окремі конфліктні лінії. А ще є безліч народів, підкорених росіянами, які очікують, коли можна буде заявити про свої права.

Де тонко, там і рветься. Ми побачимо на різних ділянках. І це не обов'язково може бути… Хто перший – побачимо, але це як міжрелігійні, міжнаціональні питання,

– наголосив він.

За його словами, неспокійно може бути у столичному регіоні Росії. Андрій Юсов додав, що для Путіна він усе ще залишається непевним. Пов'язано це з тим, що там велика кількість людей вичікує слушної нагоди. Мовиться про тих, які "могли б і хотіли вийти на протест".

На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, наразі Путін практично нічого не контролює.

"Ми поки говоримо про не дуже значні події в Бєлгородській області, але вони можуть спричинити кардинальний перегляд кордонів. Для мене цілком очевидно, що після цієї війни Росія в теперішніх кордонах не збережеться", – сказав Яковенко.

Він припускає, що після завершення війни Росія позбудеться не лише Бєлгородської області. У ворога не буде ще й Брянської, Курської, Ростовської. Крім того, перебування у складі країни-агресорки Північного Кавказу буде під великим питанням.