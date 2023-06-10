В інтерв'ю "Українській правді" представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відповів на питання, де ще у Росії може бути "звільнення". Він зауважив, що всередині країни багато людей очікують на слушну нагоду.

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Де у Росії можуть бути нові "звільнення"

За словами Юсова, всередині Росії є багато територій, які мають окремі конфліктні лінії. Крім того, є безліч підкорених росіянами народів, які вичікують на мить, коли можна буде заявити про свої права.

Де тонко, там і рветься. Ми побачимо на різних ділянках. І це не обов'язково може бути… Хто перший – побачимо, але це як міжрелігійні, міжнаціональні питання,

– наголосив він.

Представник ГУР МО додав, що найближчим часом можуть про себе заявити території, які вважалися давно упокореними. Вони відстоюватимуть свої права на незалежність.

Неспокійно може бути й у столичному регіоні. За словами Юсова, для Путіна він усе ще залишається непевним. А все тому, що слушної нагоди очікує велика кількість людей, які "могли б і хотіли вийти на протест".

Але наразі єдиною доступною формою боротьби в ось такій диктатурі є збройна боротьба за свої конституційні права на території Росії, чим, власне, і білгородські повстанці користуються,

– додав він.

Росія може втратити не лише Бєлгородщину

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко поділився припущеннями щодо того, чим для Кремля завершиться війна. За його словами, під контролем Путіна уже практично нічого немає.

Ми поки говоримо про не дуже значні події в Бєлгородській області, але вони можуть спричинити кардинальний перегляд кордонів. Для мене цілком очевидно, що після цієї війни Росія в теперішніх кордонах не збережеться,

– сказав Яковенко.