Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Владімір Путін уже майже нічого не контролює.
До теми Чому пропаганда Путіна не мовчить про Шебекіно і дрони над Москвою
"Ми поки говоримо про не дуже значні події в Бєлгородській області, але вони можуть спричинити кардинальний перегляд кордонів. Для мене цілком очевидно, що після цієї війни Росія в теперішніх кордонах не збережеться", – сказав Яковенко.
Які регіони може втратити Росія після поразки у війні: дивіться відео
Крім Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей, під великим питанням також розташування Північного Кавказу в складі Росії.
Путін втратив реальну владу
Путін не в змозі відповісти на жодне запитання. Він утратив контроль над тим, що відбувається в Росії, на фронті, у збройних силах.
Диктатор контролює лише свій нагороджувальний відділ, бо продовжує роздавати всілякі ордени й медалі. Найімовірніше, контролює свого прессекретаря Дмітрія Пєскова, але це не точно. Контролює особисто міністра оборони Сєргєя Шойгу, але не армію – це діє феодальний принцип "васал мого васала – не мій васал".
Влада Путіна ослабла: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на внутрішні процеси всередині країни.
- Російський диктатор вже вдруге вирішив скасувати "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- Тим часом РДК та легіон "Свобода Росії" продовжують операцію зі звільнення території Росії від окупаційного путінського режиму. Очевидно, саме з Бєлгородщини вже розпочинається громадянська війна у ворожій державі.