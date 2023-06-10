Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Владимир Путин уже почти ничего не контролирует.
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"Мы пока говорим о не очень значительных событиях в Белгородской области, но они могут повлечь за собой кардинальный пересмотр границ. Для меня совершенно очевидно, что после этой войны Россия в нынешних границах не сохранится", – сказал Яковенко.
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Кроме Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, под большим вопросом также расположение Северного Кавказа в составе России.
Путин потерял реальную власть
Путин не в состоянии ответить ни на один вопрос. Он потерял контроль над происходящим в России, на фронте, в вооруженных силах.
Диктатор контролирует только свой наградной отдел, поскольку продолжает раздавать всевозможные ордена и медали. Скорее всего, контролирует своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, но это не точно. Контролирует лично министра обороны Сергея Шойгу, но не армию – это действует феодальный принцип "вассал моего вассала – не мой вассал".
Власть Путина ослабла: последние новости
- В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.
- Российский диктатор уже вторично решил отменить "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.
- Тем временем РДК и легион "Свобода России" продолжают операцию по освобождению территории России от оккупационного путинского режима. Очевидно, что именно с Белгородщины уже начинается гражданская война во враждебном государстве.