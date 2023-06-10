Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Владимир Путин уже почти ничего не контролирует.

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"Мы пока говорим о не очень значительных событиях в Белгородской области, но они могут повлечь за собой кардинальный пересмотр границ. Для меня совершенно очевидно, что после этой войны Россия в нынешних границах не сохранится", – сказал Яковенко.

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Кроме Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, под большим вопросом также расположение Северного Кавказа в составе России.

Обратите внимание! Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что начали "второй этап" операции на территории Белгородщины. Уже 10 километров региона стали серой зоной.

Путин потерял реальную власть

Путин не в состоянии ответить ни на один вопрос. Он потерял контроль над происходящим в России, на фронте, в вооруженных силах.

Диктатор контролирует только свой наградной отдел, поскольку продолжает раздавать всевозможные ордена и медали. Скорее всего, контролирует своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, но это не точно. Контролирует лично министра обороны Сергея Шойгу, но не армию – это действует феодальный принцип "вассал моего вассала – не мой вассал".

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