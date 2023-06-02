Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, обычно пропагандисты умалчивают о разных неприятностях в России. Теперь в российском информационном пространстве тревожно.
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"Они об этом не молчат, что уже само по себе странно. Война на территории России стала настолько очевидным фактом для всех, что решили не скрывать", – сказал Шейтельман.
Почему российская пропаганда не умалчивает о событиях в Шебекино: смотрите видео
Показательно также то, что Владимир Путин даже вышел из своего бункера, чтобы прокомментировать дроновую атаку. Даже если это был его двойник, важен сам факт коммуникации с обществом от имени президента.
Российские губернаторы обеспокоены
"Пропаганда почему-то не скрывает происходящего. Это означает, что российское общество по-настоящему обеспокоено. Речь идет о представителях власти – губернаторах и мэрах", – отметил политтехнолог.
Поскольку Путин наградил главу администрации Шебекино орденом мужества, это признание того, что мэр "борется с врагом". Значит, другим мэрам нужно подготовиться, а им это вообще не нравится.
Российские добровольцы продолжили свой рейд: коротко
- Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что начали "второй этап" операции на территории Белгородщины. В настоящее время бойцы проводят рейд вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского района.
- После долгого молчания российских властей спикер диктатора Дмитрий Песков наконец решился прокомментировать бои в городе. Однако вместо успокоения людей или принятия каких-либо важных решений он лишь заявил, что "эта ситуация не повлияет на ход войны".
- Первая фаза операции РДК и легиона "Свобода России" продолжалась 22 – 24 мая. Добровольцы заявили, что смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить оружие и технику.