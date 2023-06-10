Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, конфлікти всередині Кремля тривають вже давно, а змови проти Владіміра Путіна траплялися вже неодноразово, починаючи ще з 2011 року.
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Чому погіршилось ставлення до Путіна
Сьогодні Путіна ненавидить усе його оточення, окрім тих, хто заробляє на російсько-українській війні. Адже під час війни зросло держзамовлення, й, відповідно, зросли крадіжки в і без того корумпованій армії, переконаний Жирнов.
Крім того, важливо розуміти, що Путін своєю агресією зіпсував життя багатьом впливовим і заможним росіянам. Тепер вони не можуть вільно розпоряджатися своїми статками й пересуватися світом.
Одні ненавидять Путіна за те, що він розпочав війну, а інші – за те, що веде її недостатньо жорстко.
Сергій Жирнов про міжусобиці серед російської еліти: дивитись відео
Чи зможуть російські еліти усунути Путіна
Не буде перебільшенням сказати, що багато людей в колі Путіна бажають його усунути. Але це не так просто зробити. Адже армія Путіна налічує близько 5 тисяч президентських охоронців і ще 30 – 40 тисяч федеральної служби охорони.
"Питання лише в тому, чи готові російські олігархи витратити умовні 10 мільярдів доларів на усунення Путіна. Від санкцій вони втратили значно більше", – підсумував колишній працівник КДБ
Що ще відомо про міжусобиці в Кремлі
- Після численних невдач Путін раз по раз намагається шукати винних. Так, в немилість до диктатора потрапляли і один з очільників ФСБ, і генералітет, що не спромігся виконати його накази.
- Водночас більшає конфліктів і в російській армії, де Євгєнія Пригожин намагається кинути виклик кадровим військовим і самому Путіну.
- Єдине, що лишається в цій ситуації російському диктатору – вигадувати перемоги у розпочатій ним війні. Але останнім часом бойові дії все більше переносяться на територію Росії, а переможних реляцій для пропаганди все меншає.