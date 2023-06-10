Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, конфлікти всередині Кремля тривають вже давно, а змови проти Владіміра Путіна траплялися вже неодноразово, починаючи ще з 2011 року.

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Чому погіршилось ставлення до Путіна

Сьогодні Путіна ненавидить усе його оточення, окрім тих, хто заробляє на російсько-українській війні. Адже під час війни зросло держзамовлення, й, відповідно, зросли крадіжки в і без того корумпованій армії, переконаний Жирнов.

Крім того, важливо розуміти, що Путін своєю агресією зіпсував життя багатьом впливовим і заможним росіянам. Тепер вони не можуть вільно розпоряджатися своїми статками й пересуватися світом.

Одні ненавидять Путіна за те, що він розпочав війну, а інші – за те, що веде її недостатньо жорстко.

Сергій Жирнов про міжусобиці серед російської еліти: дивитись відео

Чи зможуть російські еліти усунути Путіна

Не буде перебільшенням сказати, що багато людей в колі Путіна бажають його усунути. Але це не так просто зробити. Адже армія Путіна налічує близько 5 тисяч президентських охоронців і ще 30 – 40 тисяч федеральної служби охорони.

"Питання лише в тому, чи готові російські олігархи витратити умовні 10 мільярдів доларів на усунення Путіна. Від санкцій вони втратили значно більше", – підсумував колишній працівник КДБ

Що ще відомо про міжусобиці в Кремлі