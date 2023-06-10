Таку думку 24 Каналу озвучив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, росіяни звинувачують російську владу у падінні дрона у Воронежі.

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"Якщо це все йде за планом, то тут слушними є відгуки місцевого населення у соцмережах. Вони вже починають звинувачувати у цьому російську владу. Мовляв, у такий спосіб влада хотіла якось мобілізувати місцеве населення на війну проти України", – зауважив він.

"Усе йде за планом"

Сергій Кузан зазначив, що Путін спеціалізується насамперед на терорі власного населення. У цьому питання у диктатора дійсно "усе йде за планом".

Коли справа доходить до війни проти сусідньої держави, бачимо, що бравадні заяви кудись зникають. Усе частіше Путін уникає коментування щодо воєнного перебігу подій та все частіше "перекидає цю гарячу картоплину" до їхнього міноборони,

– підкреслив він.

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