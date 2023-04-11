Винна у цьому, звісно, ФСБ. Так, 5-та служба під керівництвом генерала Сєргєя Бєсєди була створена для роботи по колишнім країнам Радянського Союзу, зокрема по Україні. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Як спецслужба обманювала Владіміра Путіна

Бєсєда розповідав Путіну, що "в Україні усе куплено", і це не зовсім неправда. В Україні є величезна кількість агентури, зауважує Жирнов, це історично зрозуміло – усі виросли з Радянського Союзу, були люди, які служили у КДБ, в армії. До 2014 року була офіційна співпраця між органами державної безпеки й розвідок України та Росії.

"Вони, звичайно, Путіна обманювали, тому що займалися розпилом величезних грошей, які виділялися на "підкуп" української агентури. Путіну було приємно чути, що усе куплено", – стверджує ексспівробітник КДБ.

Диктатора переконували, що усе пройде так само, як і у 2014 році у Криму. Тому до війни ніхто особливо не готувався.

Питання серйозне. До речі, у вас зараз відбувається розслідування, зокрема, в СБУ. Були високопоставлені люди, політичні діячі, найвищі адміністрації. Це велика проблема,

– наголошує Сергій Жирнов.

Представники ФСБ розуміють, що обманули не лише Путіна, а й самі себе. Подейкують, що були деякі чистки, генерала Бєсєду саджали в СІЗО в Лєфортово, звільнили близько 100 співробітників 5-ї служби. Але це не підтверджено, тому що з цього середовища дуже складно отримати перевірену інформацію.

За радянською аналогією, люди, які спілкуються з агентурою, доволі гарно собі уявляють справжню ситуацію. Якщо вони почнуть її розповідати, це не сподобається середньому керівництву, а вищому й поготів.

"Путіну не подобається, коли йому доповідають справжню правду. У людей може виникати конфлікт інтересів та життєвої позиції. Вони розуміють: одна справа те, що вони бачать, а інша – що вони докладають", – говорить колишній співробітник КДБ.

Це внутрішня проблема для такої спецслужби. Жирнов не переконаний, що вони вірять у те, чим вони займаються.

Розвідка при КДБ ще за радянських часів була дисидентською службою. Там здебільшого ніхто не вірив у комунізм. Туди йшли для того, щоб поїхати за кордон, заробити валюту, привезти те, що не можна було купити у Радянському Союзі, подивитися світ і так далі,

– пояснив колишній співробітник російської розвідки.

Більше ніж 100 людей за всю історію зрадили присягу й перейшли на бік противника – що в розвідці КДБ, що в ГРУ.

Звичайно, у спецслужбах усвідомлення того, що відбувається, вище, ніж у середнього населення. На думку Жирнова, люди, які сидять у нинішньому ФСБ, просто хочуть заробляти гроші. "Вони більше займаються "віджимом" бізнесів у бізнесменів, ніж забезпеченням безпеки держави", – акцентує Жирнов.

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Чи близький диктатор з ФСБ

Усі пам'ятають, що Путін виріс з контррозвідки. Щоправда, у диктатора не склалася кар'єра у розвідці, тому він негативно ставиться до служби – вона нагадує, що в нього нічого не вийшло.

З іншими він близький, бо вони – чекісти по духу. Це шизофренія, майже психіатрична хвороба. У людей висять портрети Фелікса Дзержинського, вони говорять, що є спадкоємцями чекізму, але забувають, що він розстрілював капіталістів, попів, інтелектуалів.

Я завжди кажу, що якби Дзержинський чи Сталін повернулися, які, кажуть, є кумирами для Путіна, вони почали б з того, що розстріляли самого Путіна. А також – Ніколая Патрушев, Алєксандр Бортнікова і так далі,

– підкреслив ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

Цікаво, що Патрушев й Бортніков як офіцери КДБ зрадили присягу Комуністичній партії Радянського Союзу, коли усе розвалювалося у 1991 році.

"КДБ не виконала головне завдання по збереженню радянського устрою. Тому не дивуйтеся, якщо ФСБ не виконає завдання по збереженню путінського устрою", – резюмував Сергій Жирнов.

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