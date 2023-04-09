На цьому наголосили у свіжому звіті Інституту з вивчення війни. У ньому зауважили, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом.

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Самоцензура та репресії наростають

Відповідні заходи вживають у рамках ширших зусиль із заохочення самоцензури. Крім того, створюються правові умови для посилення внутрішніх репресій.

Так, російська держдума внесла поправки про збільшення термінів ув'язнення за:

вчинення терористичних актів,

сприяння терористичній діяльності чи терористичній організації або участь у терористичній спільноті,

диверсії та акти міжнародного тероризму.

Про це 7 квітня заявив глава комітету з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов.

Але і це ще не все. Так, нещодавно президент Росії Владімір Путін підписав два законопроєкти. Вони спрямовані на розширення юридичного покарання за дискредитацію всього російського персоналу, який воює проти України. Також стосуються незаконного привласнення російського військового майна. Це, на думку укладачів звіту, швидше за все, "сприятиме самоцензурі та репресіям проти антивоєнного інакомислення".

Полювання на інакомислення триває

У звіті зауважили, посилаючись на російські джерела, що ФСБ усе частіше займається затриманням російських цивільних осіб. Їх підозрюють у фінансовій підтримці українських військових. Ба більше, схоже, що російська влада розправляється з барами у тих містах, де працюють російські громадські організації.

Слід розуміти, що Кремль також запровадив безстрокові попередження про тероризм на окупованих територіях. Але і це ще не все. Також відомо про максимальний, середній і підвищений рівні воєнного стану у багатьох західних областях країни-агресорки.

У цих регіонах, зауважили в Інституті з вивчення війни, влада може з більшою готовністю застосувати розширені терміни тероризму. Це мало б сприяти подальшому придушенню опору окупаційній владі, а також інакомисленню всередині країни.