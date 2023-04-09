Это отметили в свежем отчете Института по изучению войны. В нем пишут, что Кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом.

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Самоцензура и репрессии нарастают

Соответствующие меры принимают в рамках более широких усилий по поощрению самоцензуры. Кроме того, создаются правовые условия для усиления внутренних репрессий.

Так, российская госдума внесла поправки об увеличении сроков заключения за:

совершение террористических актов,

содействие террористической деятельности или террористической организации, или участие в террористическом сообществе,

диверсии и акты интернационального терроризма.

Об этом 7 апреля заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Но это еще не все. Так, недавно президент России Владимир Путин подписал два законопроекта. Они направлены на расширение юридического наказания за дискредитацию всего российского персонала, воюющего против Украины. Также касаются незаконного присвоения российского военного имущества. Это, по мнению составителей отчета, скорее всего, будет "способствовать самоцензуре и репрессиям против антивоенного инакомыслия".

Охота на инакомыслие продолжается

В отчете заметили, ссылаясь на российские источники, что ФСБ все чаще занимается задержанием российских гражданских лиц. Их подозревают в финансовой поддержке украинских военных. Более того, похоже, что российские власти расправляются с барами в тех городах, где работают российские общественные организации.

Следует понимать, что Кремль также ввел бессрочные предупреждение о терроризме на оккупированных территориях. Но это еще не все. Также известно о максимальном, среднем и повышенном уровне военного положения во многих западных областях страны-агрессора.

В этих регионах, отметили в Институте по изучению войны, власть может с большей готовностью применить расширенные сроки терроризма. Это должно способствовать дальнейшему подавлению сопротивления оккупационным властям, а также инакомыслию внутри страны.