Кадыров заявил, что чеченский батальон "Запад Ахмат" по приказу прибыл на пункты пропуска "Нехотевка" и "Козинка" Белгородской области для охраны границы от рейдов на территорию России. 24 Канал собрал все, что известно.

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Ставленик Кремля написал в телеграмме, что спецназовцы будут работать в тандеме с другими российскими войсками для защиты Белгородщины и жителей других приграничных районов.

Правда, не уточнил, что это за тандем такой будет, ведь до сих пор российские войска били по инфраструктуре российских поселков, пытаясь противостоять Российскому добровольческому корпусу и бойцам "Легиона Свободы".

"Благодаря высокой боеспособности батальона "Запад-Ахмат" поставленные цели будут достигнуты без особого труда", заявил Кадыров, пытаясь убедить то ли россиян, то ли самого себя.

Конфликт по минобороны

Да, в ISW предполагают, что Кадыров намерен показать главе ППК "Вагнера" Евгению Пригожину, что тот сотрудничает с минобороны России и может разместить свои войска на территории Белгородской области.

Сам Пригожин заявлял ранее, что может разместить вагнеровцев в Белгородской области и без разрешения Министерства обороны.

Будет руководить кадыровцами "найденный" Делимханов

Кстати, руководить действиями кадыровцев будут депутат госдумы России Адам Делимханов, которого на днях Кадыров разыскивал после вероятного ранения и начальник отдела МВД РФ в Курчалоевском районе ЧР Рустам Агуев.

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