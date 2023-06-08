Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев. По его словам, такое предложение от Кадырова действительно было. Но речь не о том, чтобы защищать территорию Белгородской области от РДК и легиона "Свобода России"

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Что значит заявление Кадырова

По мнению Янгулбаева, Кадыров всего-навсего хочет отправить часть своих подразделений, находящихся на оккупированной территории Украины, в отпуск. Ведь пребывание где-нибудь в Белгородской области будет для них отдыхом.

Он просто хочет, чтобы его подразделения отдохнули в этих местах. Также Кадыров любит рассказывать, как будто бы поборол так называемый "терроризм" в Чечне. Это – неправда. Российская армия использовала кадыровцев в качестве "полицейских" против повстанцев. Кадыров считает это своей заслугой. Хотя он вообще там ни при чем. Пришел на все готовое,

– заметил Янгулбаев.

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Даже если подразделения кадыровцев отправят на территорию Белгородской области, сомнительно, что они смогут хоть как-то противостоять Русскому добровольческому корпусу и легиону "Свобода России".

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С этим сейчас не может справиться кадровая российская армия, имеющая и военную технику, и боеприпасы. Поэтому сомнительно, что кадыровцы со своими меньшими ресурсами смогут хоть что-то противопоставить РДК и "Свободе России".

Ситуация в России: коротко