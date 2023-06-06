Об этом 24 Каналу сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, в ближайшее время кадыровцы должны отправиться на так называемую "плановую" ротацию после того, как получили на орехи от наших защитников.

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Особенно досталось кадыровским спецназовцам

Он подчеркнул, что кадыровцы получили несколько болезненных ударов от Вооруженных Сил Украины. Бойцы одной из украинских бригад, держащих оборону на этом направлении, утверждают, что особенно сильно досталось подразделениям 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат".

"Кадыровцы идут в атаку только при поддержке тяжелой техники, даже если это старая советская техника, которую сняли с хранения. За последний период им нанесли несколько огневых поражений и теперь можно констатировать, что они сдулись", – заявил Шершень.

Спикер Сил обороны Таврического направления также рассказал, что у россиян нет проблем с вооружением. Если посмотреть сводки нашего Генштаба, то ежедневно ВСУ уничтожают несколько десятков единиц техники и артиллерии врага, но у россиян еще достаточно запасов.

Какая ситуация на фронте