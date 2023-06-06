Захватчики сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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ВСУ наносят безумные потери россиянам

За прошедшие сутки в результате слаженных действий подразделений сил обороны безвозвратные потери врага на Лиманском и Бахмутском направлениях составили более 160 человек. Еще около 230 оккупантов получили ранения. Потери противника в вооружении и военной технике составили 28 единиц.

Также наша авиация за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме этого, нашими защитниками было уничтожено 10 вражеских разведывательных БПЛА и 6 ударных разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще четыре важных цели.

Что происходит на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по городу Харьков, применив 3 ракеты типа С-300. Также нанес авиационных ударов в районах Середина-Буда Сумской области и Огиревце и Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Старые Вирки, Атинское, Волфине, Обода, Яструбино, Кондратовка, Мирополье, Краснополье, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басово, Сотнице Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевьяковка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток минувших артиллерийских и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невского на Луганщине и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес ракетный удар по жилому кварталу населенного пункта Камышеваха, разрушены жилые дома. Также нанес авиационных ударов в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка, а также Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. Ориентировочные потери окупантов за прошедшие сутки только на этом направлении составили около 70 убитыми и более 100 – ранеными. Также были уничтожены 17 единиц вражеской техники. В то же время враг нанес авиационных ударов по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в направлении Новоселки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка Донецкой области. В то же время, на указанном направлении, нашими воинами был сбит вражеский вертолет Ка-52.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Никольское, Молодежное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Карта боевых действий 6 июня