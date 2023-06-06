Захватчики сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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ВСУ наносят безумные потери россиянам

За прошедшие сутки в результате слаженных действий подразделений сил обороны безвозвратные потери врага на Лиманском и Бахмутском направлениях составили более 160 человек. Еще около 230 оккупантов получили ранения. Потери противника в вооружении и военной технике составили 28 единиц.

Также наша авиация за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме этого, нашими защитниками было уничтожено 10 вражеских разведывательных БПЛА и 6 ударных разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще четыре важных цели.

Что происходит на фронте

Карта боевых действий 6 июня