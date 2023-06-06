Загарбники зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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ЗСУ завдають шалених втрат росіянам

За минулу добу внаслідок злагоджених дій підрозділів сил оборони безповоротні втрати ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках склали понад 160 осіб. Ще близько 230 окупантів отримали поранення. Втрати противника в озброєнні та військовій техніці склали 28 одиниць.

Також наша авіація за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Окрім цього, нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальний БпЛА та 6 ударних, різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, що минула, уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливих цілі.

Що відбувається на фронті

Карта бойових дій 6 червня