Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Російські військові вели наступальні дії на трьох напрямках.

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Де наступали окупанти минулої доби

Карта боїв на Лиманському напрямку

Росіяни наступали в напрямку Кліщіївки: карта боїв

Карта боїв в районі Мар'їнки

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони знищують окупантів

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Також, протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.