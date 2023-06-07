За прошедшие сутки состоялось
более 30 боевых столкновений. Российские военные вели наступательные действия на трех направлениях.
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"Обожженная земля и огненные смерчи": как и почему Россия следует тактике Гитлера, Сталина и ИГИЛ Где наступали оккупанты за прошедшие сутки На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Противник нанес авиационные удары и вел обстрелы по населенным пунктам на этом направлении. Карта боев на Лиманском направлении На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещиевки, успеха не имел. Враг нанес авиаудар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов в этом направлении. Россияне наступали в направлении Клещиевки: карта боев На Марьинском направлении наши защитники отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиаудары в пределах населенного пункта. Также россияне применили артиллерию на этом направлении. Карта боев в районе Марьинки Какая ситуация на других участках фронта На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Золотая Нива и Большая Новоселка. Кроме того, россияне вели обстрелы на этом направлении по населенным пунктам Донбасса. На Авдеевском направлении противник наступательных действий также не проводил. Россияне нанесли авиаудары в районе Авдеевки и из артиллерии обстреляли населенные пункты Донецкой области. На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 10 городов и сел Харьковской области и Новоселовское на Луганщине. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиаудара по Ольговскому Запорожской области. Также россияне с артиллерии обстреляли города и села в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает обстреливать пограничья и наносить авиаудары. Силы обороны уничтожают оккупантов Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также, за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врагов.