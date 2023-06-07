За прошедшие сутки состоялось более 30 боевых столкновений. Российские военные вели наступательные действия на трех направлениях.

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Где наступали оккупанты за прошедшие сутки

Карта боев на Лиманском направлении

Россияне наступали в направлении Клещиевки: карта боев

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны уничтожают оккупантов

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Также, за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БПЛА.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врагов.