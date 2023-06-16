Кадиров заявив, що чеченський батальйон "Захід Ахмат" за його наказом прибув на пункти пропуску "Нехотіївка" та "Козинка" Бєлгородської області для охорони кордону від рейдів на територію Росії. 24 Канал зібрав усе, що про це відомо.

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Ставленик Кремля написав у своєму телеграмі, що спецназівці працюватимуть у тандемі з іншими російськими військами для захисту Бєлгородщини та жителів інших прикордонних районів.

Правда, не уточнив, що це за тандем такий буде, адже досі російські війська гатили по інфраструктурі російських селищ, намагаючись протистояти Російському добровольчому корпусу та бійцям "Легіону Свободи".

"Завдяки високій боєздатності батальйону "Захід-Ахмат" поставлені цілі будуть досягнуті без особливих зусиль", заявив Кадиров, намагаючись переконати чи то росіян, чи то самого себе.

Конфлікт з міноборони

Так, в ISW припускають, що Кадиров має на меті показати главі ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, що той співпрацює з міноборони Росії і може розмістити свої війська на території Бєлгородської області.

Сам Пригожин заявляв раніше, що може розмістити вагнерівців на Бєлгородщині і без дозволу Міністерства оборони.

Керуватиме кадирівцями "віднайдений" Делімханов

До речі, керувати діями кадирівців будуть депутат держдуми Росії Адам Делімханов, якого на днях Кадиров розшукував після ймовірного поранення і начальник відділу МВС РФ у Курчалоєвському районі ЧР Рустам Агуєв.

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