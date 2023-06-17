Як пишуть місцеві телеграм-канали, палаючі уламки падають на тротуар, передає 24 Канал.

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До місця інциденту прибули чергові бригади пожежно-рятувальних частин 1, 2 та спеціалізованої пожежно-рятувальної частини. Частина даху впала. Пожежа посилюється. Уламки, що горять, падають на тротуар. Подальша інформація уточнюється.

У мережі публікують вражаючі кадри пожежі у російському Бєлгороді.

Пожежа у Бєлгороді / Фото з телеграму "Жесть Белгород"

Зауважимо, що останніми місяцями на Бєлгородщині відбуваються доволі цікаві події. Там і раніше часто траплялися вибухи та пожежі, однак цього разу пікантності додали Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які взялися за визволення Бєлгородської області.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, відповів на запитання журналістів щодо місць в Росії, де можуть виникнути "звільнення" після Бєлгородської області. За його словами, всередині агресорської країни існує багато людей, які очікують на відповідний момент.

Представник української розвідки підкреслив, що в Росії існує багато територій з окремими конфліктними лініями, а також існує безліч народів, які підкорені росіянами та очікують можливості висловити свої права. Він вважає, що столичний регіон Росії може стати найбільш неспокійним.