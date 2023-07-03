Густой дым виден из разных районов. Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал.

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В Химках пылает склад

В Химках вечером 3 июля загорелось нежилое помещение. По предварительной информации, огонь охватил цех мебельного комбината "Сходня".

Инцидент произошел на улице Некрасова. На место происшествия уже прибыли бригады МЧС.

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Густой дым и пламя видны в нескольких километрах. По предварительным данным площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 21:30. К тушению огня привлекли две единицы техники и 7 пожарных.

Лакокрасочные материалы горят на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики по улице Некрасова в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках,

– говорится в сообщении.

Сейчас причины возгорания устанавливают.

Смотрите видео пожара в Химках

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