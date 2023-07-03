На самом же деле Делимханов получил тяжелое ранение. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Интересно ВСУ уничтожили командира кадыровского отряда "Ахмат"
Делимханова не показывают полностью из-за серьезного ранения
Юсов отметил, что история с ранением Делимханова подтверждается. У него есть действительно большие проблемы со здоровьем – соратник Кадырова получил ранения во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины.
Собственно на тех видео, где Кадыров показывал, что с ним вроде бы все хорошо, если посмотреть внимательно, то мы увидим только часть Делимханова – его полностью не показали. У него есть серьезное ранение, в том числе и конечностей, нуждающихся в лечении за границей,
– заметил представитель ГУР.
По его словам, в России или Чечне такое лечение предоставить не могут, поэтому говорится о пребывании Делимханова в Арабских Эмиратах.
К теме Долго жить не хотим, – Кадыров вышел в прямой эфир после слухов о смертельной болезни
"Убийство" Делимханова: главное
- Боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщал, что Адам Делимханов был уничтожен в Приморске Запорожской области. Российские пропагандисты сразу начали доказывать, что соратника Кадырова только ранили.
- Впоследствии и сам террорист Кадыров поплакался, что Делимханов не выходит на связь. Он даже обратился в ГУР с просьбой найти его "дорогого брата".
- Через некоторое время Кадыров заявил, что Делимханов на самом деле якобы "жив-здоров и даже не ранен", о чем он "знал с самого начала". Также он опубликовал фото со своим отысканным соратником.
- Кроме того, в сети активно распространяли информацию, что позицию Делимханова якобы сдали наемники ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Кадыров совершенно не владеет правдивой информацией и не понимает, что происходит. Его "дорогой брат" Делимханов действительно имеет проблемы, о которых говорит украинская разведка