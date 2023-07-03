На самом же деле Делимханов получил тяжелое ранение. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Делимханова не показывают полностью из-за серьезного ранения

Юсов отметил, что история с ранением Делимханова подтверждается. У него есть действительно большие проблемы со здоровьем – соратник Кадырова получил ранения во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины.

Собственно на тех видео, где Кадыров показывал, что с ним вроде бы все хорошо, если посмотреть внимательно, то мы увидим только часть Делимханова – его полностью не показали. У него есть серьезное ранение, в том числе и конечностей, нуждающихся в лечении за границей,

– заметил представитель ГУР.

По его словам, в России или Чечне такое лечение предоставить не могут, поэтому говорится о пребывании Делимханова в Арабских Эмиратах.

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