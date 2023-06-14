Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал скриншот с телеграмм-канала командира 72-й бригады армии России Роман Веневитин. Напомним, что это тот же командир, которого вагнеровцы брали в плен.

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Какую версию придумал российский командир

Собственно, оккупант пишет, что позицию Делимханова сдали вагнеровцы. Он пожаловался, что "пригожинцы" и ему не давали спокойно жить. Теперь они взялись за президента Чечни Рамзана Кадырова и его приспешников.

Так, по версии Веневитина, вагнеровцы в сговоре с ГУР Украины обнаружили и накрыли огнем позиции Делимханова.

Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери ощутимы. Для эвакуации вызвали 12 бортов,

– говорится в сообщении оккупанта.

Интересно, что пока Веневитин переводит частичную ответственность за ситуацию на украинскую разведку, Кадыров обращается к ней за помощью. Так, главарь чеченцев Кадыров жалостливо обратился в ГУР и попросил помочь найти своего "дорогого брата".

Обратите внимание! Адам Делимханов – двоюродный брат председателя Чечни Рамзана Кадырова. Делимханов, вероятно, был полевым командиром в Мариуполе.

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