Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував скриншот з телеграм-каналу командира 72-ої бригади армії Росії Роман Веневітін. Нагадаємо, що це той самий командир, якого вагнерівці брали в полон.

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Яку версію вигадав російський командир

Власне, окупант пише, що позицію Делімханова здали вагнерівці. Він поскаржився, що "пригожинці" і йому не давали спокійно жити. Тепер вони взялися за президента Чечні Рамзана Кадирова і його посіпак.

Так, за версією Веневітіна, вагнерівці у змові з ГУР України виявили та накрили вогнем позиції Делімханова.

Працювали прицільно та дуже інтенсивно. На жаль, втрати відчутні. Для евакуації викликали 12 бортів,

– йдеться у повідомленні окупанта.

Цікаво, що поки Веневітін перекладає часткову відповідальність за сиутацію на українську розвідку, Кадиров звертається до неї за допомогою. Так, ватажок чеченців Кадиров жалісливо звернувся до ГУР та попросив допомогти знайти свого "дорогого брата".

Зверніть увагу! Адам Делімханов – двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова. Делімханов імовірно, був польовим командиром в Маріуполі.

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