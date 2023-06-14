Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал. Зауважимо, що спершу у мережі повідомляли про смерть Делімханова.

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Кадиров звернувся до української розвідки

Кадиров скаржиться, що не може знайти Делімханова, бо той не виходить на зв'язок. Ватажок чеченців навіть почав благати українську розвідку про допомогу.

Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого брата. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти,

– заволав Кадиров.

До речі, командир "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що нібито "повністю знімає всі підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку". Додав, що виїжджає до місця події з Делімхановим. Також Алаудінов зазначив, що Кадиров наказав знайти Адама будь-яким способом і "вивезти, чого б це не вартувало".

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