Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал. Заметим, что сначала в сети сообщали о смерти Делимханова.
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Кадыров обратился к украинской разведке
Кадыров жалуется, что не может найти Делимханова, потому что он не выходит на связь. Вожак чеченцев даже начал умолять украинскую разведку о помощи.
Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу помочь,
– заорал Кадыров.
Кстати, командир "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что якобы "полностью снимает все подразделения, дислоцированные в Марьинском направлении". Добавил, что выезжает на место происшествия с Делимхановым. Также Алаудинов отметил, что Кадыров приказал найти Адама любым способом и "вывезти, чего бы это ни стоило".
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Жив или мертв: коротко о ранении Делимханова
- Кирилл Сазонов писал, что Делимханова "задвохсотили" в Приморске Запорожской области. Кроме него также ликвидировали и других приближенных к Кадырову.
- В "Атеш" отметили, что Делимханова видели в Приморске 12 июня. Также добавили, что зафиксировано около 200 бойцов личного состава врага.
- Российские пропагандисты пишут, что Делимханов ранен, но вроде бы еще жив.