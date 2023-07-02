Причем эфир он провел не сам, а с депутатом госдумы Адамом Делихмановым, передает 24 Канал ссылаясь на местные СМИ. Своим появлением Рамзан Кадыров попытался опровергнуть слухи о том, что он смертельно болен.

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Неужели Кадырова оцифровали?

Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить,

– сказал Кадыров во время прямого эфира.

Кадыров пытается доказать, что жив: смотрите видео

Заметим, что его страница заблокирована для нас, поэтому мы можем лишь сослаться на гуляющее по сети видео. Его выложили в телеграм-канале ЧГТРК "Грозный".

Интересно, что накануне в сети распространялась информация об ухудшении состояния здоровья Кадырова. Также ходили слухи, что после сообщения о ранении скрылся с радаров Делихманов.

С другой стороны, мы не исключаем, что перед нами не настоящие Кадыров и Делихманов. Возможно, их оцифровали и теперь нам демонстрируют голограмму главы Чечни и депутата госдумы.

У Кадырова проблемы со здоровьем: что известно

Собственно, СМИ напомнили о недавней поездке Путина в Дагестан. Мол, тогда президент России отдал распоряжение о предоставлении медицинской помощи "Дон-Дону". Правда, эту информацию мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.

Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это его последние дни,

– заявил сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов.