Причем эфир он провел не сам, а с депутатом госдумы Адамом Делихмановым, передает 24 Канал ссылаясь на местные СМИ. Своим появлением Рамзан Кадыров попытался опровергнуть слухи о том, что он смертельно болен.
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Неужели Кадырова оцифровали?
Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить,
– сказал Кадыров во время прямого эфира.
Кадыров пытается доказать, что жив: смотрите видео
Заметим, что его страница заблокирована для нас, поэтому мы можем лишь сослаться на гуляющее по сети видео. Его выложили в телеграм-канале ЧГТРК "Грозный".
Интересно, что накануне в сети распространялась информация об ухудшении состояния здоровья Кадырова. Также ходили слухи, что после сообщения о ранении скрылся с радаров Делихманов.
С другой стороны, мы не исключаем, что перед нами не настоящие Кадыров и Делихманов. Возможно, их оцифровали и теперь нам демонстрируют голограмму главы Чечни и депутата госдумы.
У Кадырова проблемы со здоровьем: что известно
- Собственно, СМИ напомнили о недавней поездке Путина в Дагестан. Мол, тогда президент России отдал распоряжение о предоставлении медицинской помощи "Дон-Дону". Правда, эту информацию мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.
Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это его последние дни,
– заявил сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов.
- По его словам, на селекторном совещании Кадырова не было. И это, несмотря на то, что ее организовывал бункерный дед. Интересно, что присутствовали все остальные главы Северо-Кавказских республик.
- Кадырова на заседании представлял его племянник Хамзат Кадыров. Он заявил, что его дядя находится в Москве в командировке. И что он передал поздравить народ от своего имени, добавил Абдурахманов.
- Интересно, что подогрел слухи о заболевании диктатора его сын. Адам Кадыров опубликовал фотографию в инстаграме, на котором он позирует с отцом. Сопровождал его текстом: "Да бережет Вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович".