Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Кадыров хочет исчезнуть из публичного пространства, чтобы не позориться.

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Кадыров не защищал Путина

По словам Гудкова, батальон Кадырова не сделал ничего, чтобы защитить Путина. Чтобы избежать ответственности, самопровозглашенный лидер Чечни мог распространить слухи о якобы смертельной болезни.

Кадыров показал, что не готов защищать Путина. Он будет ждать, кто победит. Чтобы избежать разборок, он мог притвориться больным и распространить слухи, что он при смерти. Затем он скажет, что поборол болезнь. Он исчез из виду, чтобы не позориться и избежать допросов,

– считает оппозиционер.

Гудков о болезни Кадырова: смотрите видео

Что известно о болезни Кадырова