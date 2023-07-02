Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Кадыров хочет исчезнуть из публичного пространства, чтобы не позориться.
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Кадыров не защищал Путина
По словам Гудкова, батальон Кадырова не сделал ничего, чтобы защитить Путина. Чтобы избежать ответственности, самопровозглашенный лидер Чечни мог распространить слухи о якобы смертельной болезни.
Кадыров показал, что не готов защищать Путина. Он будет ждать, кто победит. Чтобы избежать разборок, он мог притвориться больным и распространить слухи, что он при смерти. Затем он скажет, что поборол болезнь. Он исчез из виду, чтобы не позориться и избежать допросов,
– считает оппозиционер.
Гудков о болезни Кадырова: смотрите видео
Что известно о болезни Кадырова
- Приверженец независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов не сомневается в том, что "Дон-Дон" скоро умрет. У Кадырова вроде бы серьезные проблемы с почками, он почти не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это его последние дни.
- Как пишут СМИ, недавно президент России Владимир Путин посещал Дагестан и тогда отдал распоряжение об организации медицинской помощи для Кадырова. Однако подтверждений этому пока нет.
- Кадыров не был на селекторном совещании, организованном российским диктатором, однако на нем были все другие главы Северо-Кавказских республик. Кроме того, Рамзан Кадыров не записывал поздравления с праздником Ид аль-Адха, что также известно как Курбан-байрам. Это один из двух самых главных мусульманских праздников.
- Абдурахманов добавил, что, вероятно, Кадыров прямо сейчас находится на лечении в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.
- Сын самопровозглашенного лидера Чечни Адам Кадыров в инстаграме опубликовал фото с отцом и попросил высшие силы его беречь.
- Следует заметить, что в немецком издании Bild еще в марте утверждали, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому он даже 21 февраля пропустил послание Путина к Федеральному собранию.