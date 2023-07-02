Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, Кадиров хоче зникнути з публічного простору, щоб не ганьбитись.

До теми У мережі стверджують, що Кадиров перебуває при смерті: його син підігріває чутки

Кадиров не захищав Путіна

За словами Гудкова, батальйон Кадирова не зробив нічого, щоб захистити Путіна. Щоб уникнути відповідальності, самопроголошений лідер Чечні міг поширити чутки про нібито смертельну хворобу.

Кадиров показав, що не готовий захищати Путіна. Він буде чекати, хто переможе. Щоб зараз уникнути розбірок, він міг прикинутись хворим та поширити чутки, що він при смерті. Потім він скаже, що подолав хворобу. Він зникнув з поля зору, щоб не ганьбитись та уникнути допитів,

– вважає опозиціонер.

Гудков про хворобу Кадирова: дивіться відео

Що відомо про хворобу Кадирова