Ситуацию 24 Каналу прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Делимханов на самом деле имеет проблемы.
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Кадыров не владеет информацией
Михаил Подоляк подчеркнул, что нужно доверять объективным данным, которые предоставляет Минобороны Украины, ВСУ, ГУР МО. 90% информации от этих ведомств – проверено.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что Кадыров совершенно не владеет правдивой информацией и не понимает, что происходит. Его "дорогой брат" Делимханов действительно имеет проблемы.
На мой взгляд, у него есть те проблемы, о которых официально говорит разведка Украины. Объем этих проблем сегодня точно назвать невозможно, потому что нужно провести определенные работы, которые проведет наша разведка и будет иметь более объективную информацию о состоянии здоровья этого субъекта,
– отметил он.
Подоляк о проблемах Делимханова: смотрите видео
"Убийство" Делимханова: главное
- Боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщал, что Адам Делимханов был уничтожен в Приморске Запорожской области. Российские пропагандисты сразу начали доказывать, что соратника Кадырова только ранили.
- Впоследствии и сам террорист Кадыров поплакался, что Делимханов не выходит на связь. Он обратился в ГУР с просьбой найти его "дорогого брата".
- Через некоторое время Кадыров заявил, что Делимханов на самом деле якобы "жив-здоров и даже не ранен", о чем он "знал с самого начала". Также он опубликовал фото со своим "найденным" соратником.
- Кроме того, была информация, что позицию Делимханова сдали наемники ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.