Известно, что наемники Евгения Пригожина остановились после того, как были в пределах 200 километров от Москвы. Однако владелец ЧВК "Вагнера" заявил, что он прекращает свой мятеж – развернул колонны и вернул вагнеровцев в полевые лагеря, пишет 24 Канал.

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Какой взрыв зафиксировала камера в Воронеже

В день мятежа Пригожина, 24 июня, российские захватчики атаковали вагнеровцев, которые выступили против Минобороны России.

В сети показали видео, на котором видно, как путинские захватчики атакуют восставших против них наемников Пригожина.

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