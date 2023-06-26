Відомо, що найманці Євгенія Пригожина зупинились після того, як були за щонайбільше 200 кілометрів від Москви. Проте власник ПВК "Вагнера" заявив, що він припиняє свій заколот — розвернув колони та повернув вагнерівців у польові табори, пише 24 Канал.
Зауважте Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії
Який вибух зафіксувала камера у Воронежі
У день заколоту Пригожина, 24 червня, російські загарбники атакували вагнерівців, які виступили проти міноборони Росії.
У мережі показали відео, на якому видно, як путінські загарбники атакують найманців Пригожина, які повстали проти них.
Як армія росіян атакувала вагнерівців: дивіться відео
Російська армія атакувала дорогу у Воронежі, щоб зупинити вагнерівців: дивіться відео
Що відбувалось у Воронежі у день заколоту Пригожина
- 24 червня найманці ПВК "Вагнер", попри обстріли російської влади, таки зайшли у Воронеж.
- Буквально вранці 24 червня видання Reuters повідомило, що вагнерівці зайняли усі військові об'єкти у Воронежі.
- Росіяни не зупинялись не перед чим – вони відкрили вогонь по цивільних. Зокрема, вибух пролунав біля цивільної фури.
- Окрім того, у Воронежі вдарили прямо по житловому комплексу. Вибух пошкодив машини. У той же день у місті горіла нафтобаза.