Відомо, що найманці Євгенія Пригожина зупинились після того, як були за щонайбільше 200 кілометрів від Москви. Проте власник ПВК "Вагнера" заявив, що він припиняє свій заколот — розвернув колони та повернув вагнерівців у польові табори, пише 24 Канал.

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Який вибух зафіксувала камера у Воронежі

У день заколоту Пригожина, 24 червня, російські загарбники атакували вагнерівців, які виступили проти міноборони Росії.

У мережі показали відео, на якому видно, як путінські загарбники атакують найманців Пригожина, які повстали проти них.

Як армія росіян атакувала вагнерівців: дивіться відео

Російська армія атакувала дорогу у Воронежі, щоб зупинити вагнерівців: дивіться відео

Що відбувалось у Воронежі у день заколоту Пригожина