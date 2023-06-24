У той момент там якраз перебувала фура. У мережі пишуть, що водій та пасажир вантажівки загинули на місці. У російському телеграм-каналі BAZA написали, що відео зняте поряд із селищем Бугаївка у Воронезькій області, пише 24 Канал.

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Що відбувається у Воронезькій області

У телеграм-каналі опублікували відео, де видно фуру посеред дороги. Збоку – ймовірно, наслідки удару.

Що з нею трапилося – достеменно невідомо. Однак, судячи з картини руйнування, машина вибухнула. Можливо, її атакували. Чи це був військовий автомобіль, чи приватний – сказати впевнено не можна,

– написали пропагандисти.

Однак український журналіст Денис Казанський пояснив, що насправді у Воронезькій області російська авіація не "влучила" по вагнерівцях і завдала удару по цивільних автомобілях на трасі.

"Нарешті російські військові злочинці тепер продемонструють і громадянам Росії свої навички та вміння працювати за мирними мешканцями", – зауважив журналіст.

Український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко написав: "Вагнерівці обійшли Вороніж та рухаються на Москву, атакуючи все, що вважають собі загрозою".

У мережі пишуть, що водій та пасажир загинули. Інцидент трапився на трасі М-4, фура була цивільна.

Наслідки атаки росіян у Воронезькій області: дивіться відео

Вибух на трасі у Воронезькій області: дивіться відео

Казанський додав, що по Воронежу хтось б'є з артилерії. Зокрема, влучили в автостоянку, де не було військових.

"А пам'ятайте, як хтось ось так само обстрілював у 2014 році Донецьк та Луганськ, і російське ТБ запевняло, що це не можуть бути "ополченці", бо не можуть же вони стріляти по своїх громадянах! Несли марення про блукаючі ДРГ на сміттєвозах. Ну тепер, мабуть, ці сміттєвози з бандерівцями нарешті й до Воронежа дісталися", – іронічно зауважив Казанський.

У Воронезькій області рухалась військова техніка

Вагнерівці заявили, що рухаються на Москву. Зокрема, у мережі опублікували кадри, на яких видно, як танки та інші військові машини рухаються трасою М4.

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Окрім того, відомо, що найманці ПВК "Вагнер" вже зайшли у Ростов, що визнав і сам Путін.

Ба більше, джерела у російських спецслужбах розповіли журналістам, що вагнерівці контролюють військові об'єкти у Воронежі. Від цього міста до Москви орієнтовно 500 кілометрів. Куди зайшли вагнерівці – дивіться на карті за посиланням.