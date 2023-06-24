В тот момент там как раз находилась фура. В сети пишут, что водитель и пассажир грузовика погибли на месте. В российском телеграм-канале BAZA написали, что видео снято рядом с поселком Бугаевка в Воронежской области, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Воронежской области

В телеграмм-канале опубликовали видео, где видна фура посреди дороги. Со стороны – вероятно, последствия удара.

Что с ней случилось – неизвестно. Однако, судя по картине разрушения, машина взорвалась. Возможно, ее атаковали. То ли это был военный автомобиль, то ли частный – сказать уверенно нельзя,

– написали пропагандисты.

Однако украинский журналист Денис Казанский объяснил, что на самом деле в Воронежской области российская авиация не "попала" по вагнеровцам и нанесла удар по гражданским автомобилям на трассе.

"Наконец-то российские военные преступники теперь продемонстрируют и гражданам России свои навыки и умение работать за мирными жителями", – отметил журналист.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко написал: "Вагнеровцы обошли Воронеж и двигаются на Москву, атакуя все, что считают угрозой".

В сети пишут, что водитель и пассажир погибли. Инцидент произошел на трассе М-4, фура была гражданской.

Последствия атаки россиян в Воронежской области: смотрите видео

Взрыв на трассе в Воронежской области: смотрите видео

Казанский добавил, что по Воронежу кто-то бьет из артиллерии. В частности, попали в автостоянку, где не было военных.

"А помните, как кто-то вот так же обстреливал в 2014 году Донецк и Луганск, и российское ТВ уверяло, что это не могут быть "ополченцы", потому что не могут же они стрелять по своим гражданам! Несли бред о блуждающих ДРГ на мусоровозах" "Ну теперь, пожалуй, эти мусоровозы с бандеровцами наконец и в Воронеж добрались", – иронически заметил Казанский.

В Воронежской области двигалась военная техника

Вагнеровцы заявили, что двигаются на Москву. В частности, в сети опубликовали кадры, на которых видно, как танки и другие военные машины двигаются по трассе М4.

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Кроме того, известно, что наемники ППК "Вагнер" уже зашли в Ростов, что признал и сам Путин.

Более того, источники в российских спецслужбах рассказали журналистам, что вагнеровцы контролируют военные объекты в Воронеже. От этого города до Москвы ориентировочно 500 км. Куда зашли вагнеровцы – смотрите на карте по ссылке.