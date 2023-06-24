Євгеній Пригожин, який за понад рік повномасштабної війни з "кухаря Путіна" перетворився на самостійну політичну фігуру, 23 червня оголосив війну міноборони Росії. Владімір Путін звинуватив ватажка ПВК "Вагнера" у зраді, натомість Пригожин заявив, що всі у Кремлі – корумповані бюрократи.
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Пригожин звинуватив Путіна в обмані та корупції
У черговому зверненні, яке ватажок "Вагнера" записав 24 червня після того, як його найманці захопили військові об'єкти у Воронежі та Ростові-на-Дону, Пригожин заявив, що зупинятися і йти з повинною ані він, ані його війська не планують.
І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ або ще когось прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі у корупції, обмані та бюрократії,
– заявив Пригожин.
Він також переконаний у тому, що саме він – справжній патріот Росії. Наголосив військовий злочинець і на тому, що попри звинувачення Путіна у зраді, ПВК "Вагнера" воювало і воює – зокрема, і в Україні.
"Коли нам казали, що ми воюємо з Україною – ми йшли та воювали. Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші заощаджують їх для себе якраз на випадок, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву", – повідомив ватажок "Вагнера".
Насамкінець він заявив, що усі, хто зараз протистоїть найманцям – це ті, хто "зібралися навколо покидьків".
Нагадаємо, російський президент Владімір Путін заявив, що усі, хто взяв участь у військовому заколоті, будуть покарані та постануть перед судом. Тим часом у Воронезькій області російські військові вже скидають снаряди на вагнерівців.
Пригожин оголосив міноборони Росії війну: останні новини
- На заколот Пригожина вже відреагував і самопроголошений голова Чечні Рамзан Кадиров – він заявив, що військовий переворот – це "ніж у спину" та повідомив, що його найманці виїдуть до "зони напруженості".
- Жителі Ростова, в який вже зайшли вагнерівці, чомусь виявилися цим вкрай незадоволені. У мережі вже з'явилося чимало відео, на яких видно, як місцеві женуть найманців геть.
- У розвідці Британії переконані, що мета Пригожина – дійти до Москви. Також у міноборони країни вважають, що найближчі години стануть вирішальними для вагнерівців.