Євгеній Пригожин, який за понад рік повномасштабної війни з "кухаря Путіна" перетворився на самостійну політичну фігуру, 23 червня оголосив війну міноборони Росії. Владімір Путін звинуватив ватажка ПВК "Вагнера" у зраді, натомість Пригожин заявив, що всі у Кремлі – корумповані бюрократи.

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Пригожин звинуватив Путіна в обмані та корупції

У черговому зверненні, яке ватажок "Вагнера" записав 24 червня після того, як його найманці захопили військові об'єкти у Воронежі та Ростові-на-Дону, Пригожин заявив, що зупинятися і йти з повинною ані він, ані його війська не планують.

І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ або ще когось прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі у корупції, обмані та бюрократії,

– заявив Пригожин.

Він також переконаний у тому, що саме він – справжній патріот Росії. Наголосив військовий злочинець і на тому, що попри звинувачення Путіна у зраді, ПВК "Вагнера" воювало і воює – зокрема, і в Україні.

"Коли нам казали, що ми воюємо з Україною – ми йшли та воювали. Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші заощаджують їх для себе якраз на випадок, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву", – повідомив ватажок "Вагнера".

Насамкінець він заявив, що усі, хто зараз протистоїть найманцям – це ті, хто "зібралися навколо покидьків".

Нагадаємо, російський президент Владімір Путін заявив, що усі, хто взяв участь у військовому заколоті, будуть покарані та постануть перед судом. Тим часом у Воронезькій області російські військові вже скидають снаряди на вагнерівців.

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