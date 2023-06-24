Заяву Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі. Окрім того, він почав виправдовуватися, чому вчасно не відреагував на повстання Пригожина, повідомляє 24 Канал.

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"Це ніж у спину"

Кадиров не зміг оминути таку важливу подію у Росії, як заколот Путіна. А тому вирішив усіляко висловити свою підтримку злочинному кремлівському режиму. Так званий "глава Чечні" заявив, що дії Пригожина – "це ніж у спину та справжній військовий заколот". Окрім того, Кадиров почав виправдовуватися, що буцімто не зміг вчасно відреагувати на події, бо "мав довгий переліт".

Він почав бідкатися, як неодноразово попереджав, що "війна – не час для вирішення суперечок у тилу". Важливо наголосити, що Кадиров, вочевидь, більше не вважає російську збройну агресію "спецоперацією". За таких обставин глава Чечні почав жаліти російських загарбників на передовій, адже позаду – "зрадлива авантюра".

Хоча раніше Кадиров міг підтримувати Пригожина у деяких висловлюваннях, проте зараз – вирішив не ризикувати. Він почав співати дифірамби Путіну, а також заявив, що "цілком підтримує кожне слово" російського диктатора. Окрім того, Кадиров закликав не вірити обіцянкам Пригожина, адже "безпека держави – понад усе". Ба більше, він боїться, що ситуацією можуть скористатися "вороги на Заході".

У своїй істериці Кадиров також почав жалітися, що дії Пригожина є викликом державі, проти якого "треба згуртуватися". Аби допомогти протистояти заколоту вагнерівців, глава Чечні разом зі своїми бійцями вже виїхав до "зони напруженості".

Бійці Міноборони та Росгвардії в Чеченській Республіці вже виїхали до зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії та захистити її державність! Заколот має бути пригнічений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!

– заявив Кадиров.

Що відомо про заколот Пригожина